Избиение российской школьницы таксистом попало на видео

В Магнитогорске таксист избил школьницу, проводится проверка
В Магнитогорске 62-летний таксист избил 17-летнюю школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальный СЭТ».

По данным источника, водитель требовал отменить поездку, потому что не хотел ехать в садовое товарищество. Однако подросток сделать этого не смогла — у нее разрядился телефон. В результате мужчина разозлился и набросился на нее. Девочка получила ушибы. Произошедшее попало на регистратор другой машины.

Полиция установила личность водителя, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подросток напал на учителя с ножом в школе.

