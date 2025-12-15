Реклама

Экономика
19:28, 15 декабря 2025

Известная актриса сравнила уборку с медитацией

Актриса Талызина: Уборка похожа на медитацию
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российская актриса Анастасия Талызина, известная по ролям в сериалах «Патриот» и «Москва слезам не верит. Все только начинается», а также в фильме «Буратино», призналась в любви к уборке дома в интервью журналу WomanHit.

26-летнюю актрису спросили, остаются ли у нее силы на какой-либо быт. Талызина отметила, что в трудные моменты своеобразной медитацией для нее служит уборка. «Я люблю готовить, но делаю это, только когда чувствую в себе ресурс и вдохновение. А вот с уборкой у меня другие отношения. Это как медитация. В любой непонятной ситуации я мою пол и прямо представляю, что с пылью, грязью вымываю весь негатив. Тебе плохо? Иди мой пол», — заявила она.

Ранее основатель агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова сравнила уборку сегодня и во времена СССР. По ее словам, тогда в домах убирались чаще и тщательнее, чем сейчас.

