Каллас заявила об отказе Украины от членства в НАТО

Вопрос членства Украины в НАТО больше не обсуждается. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

«Раз членство в НАТО более не обсуждается, то ЕС должен подготовить действительно серьезные гарантии безопасности, а не какую-нибудь бумагу. Это должны быть реальные войска, реальные военные возможности», — сказала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Украинский лидер назвал изменение позиции «компромиссом» со стороны Киева. Он подчеркнул, что альтернативные гарантии безопасности должны быть юридически обязательными.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что понимание невозможности вступления Украины в НАТО было еще давно. При этом он рассказал, что украинский лидер требовал этого от Вашингтона, причем «не в самой вежливой форме».