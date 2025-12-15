Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:35, 15 декабря 2025Мир

Каллас заявила об отказе Украины от членства в НАТО

Каллас заявила, что вопрос членства Украины в НАТО больше не обсуждается
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вопрос членства Украины в НАТО больше не обсуждается. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

«Раз членство в НАТО более не обсуждается, то ЕС должен подготовить действительно серьезные гарантии безопасности, а не какую-нибудь бумагу. Это должны быть реальные войска, реальные военные возможности», — сказала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Украинский лидер назвал изменение позиции «компромиссом» со стороны Киева. Он подчеркнул, что альтернативные гарантии безопасности должны быть юридически обязательными.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что понимание невозможности вступления Украины в НАТО было еще давно. При этом он рассказал, что украинский лидер требовал этого от Вашингтона, причем «не в самой вежливой форме».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не лучший состав для переговоров». Зеленский встретился с представителями США в Берлине. Что обсуждалось?

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В офисе Зеленского раскрыли его дальнейшие действия после переговоров с Уиткоффом

    Психиатры стабилизировали состояние самого известного людоеда СССР по прозвищу Сатана

    Сумма иска Банка России к Euroclear оказалась четырнадцатизначной

    Стало известно о связи шведской принцессы и Джеффри Эпштейна

    Конверт с подписью «Настоящему мужику» из машины российского чиновника попал на видео

    Каллас заявила об отказе Украины от членства в НАТО

    10-летняя девочка посетила религиозный праздник на пляже и стала жертвой стрельбы

    Задержанных поджигателей в пяти регионах России обманули по одной схеме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok