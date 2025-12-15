Мартиросян объяснил нежелание жить в США словами «лучше в Москве»

Юморист Мартиросян заявил, что в 2000-х полтора месяца жил в США

Один из основателей проекта Comedy Club, юморист Гарик Мартиросян рассказал, что в 2000-х они с женой полтора месяца жили в США, но затем вернулись в Россию. Об этом он вспомнил в интервью блогерше и журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

По словам Мартиросяна, после того, как его команда КВН «Новые армяне» перестала участвовать в телеигре, она отправилась всем составом в Соединенные Штаты. «Кое-кто из ребят остался. А мы вернулись через полтора месяца из Лос-Анджелеса [с мыслями]: "Нет, лучше в Москве"», — объяснил нежелание жить в США юморист.

Мартиросян добавил, что после возвращения в России у него были проблемы с работой. Однако позднее ему и другим участникам «Новых армян» предложила постоянное сотрудничество команда КВН «Утомленные солнцем».

