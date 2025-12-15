Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:19, 15 декабря 2025Интернет и СМИ

Мартиросян объяснил нежелание жить в США словами «лучше в Москве»

Юморист Мартиросян заявил, что в 2000-х полтора месяца жил в США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Один из основателей проекта Comedy Club, юморист Гарик Мартиросян рассказал, что в 2000-х они с женой полтора месяца жили в США, но затем вернулись в Россию. Об этом он вспомнил в интервью блогерше и журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

По словам Мартиросяна, после того, как его команда КВН «Новые армяне» перестала участвовать в телеигре, она отправилась всем составом в Соединенные Штаты. «Кое-кто из ребят остался. А мы вернулись через полтора месяца из Лос-Анджелеса [с мыслями]: "Нет, лучше в Москве"», — объяснил нежелание жить в США юморист.

Мартиросян добавил, что после возвращения в России у него были проблемы с работой. Однако позднее ему и другим участникам «Новых армян» предложила постоянное сотрудничество команда КВН «Утомленные солнцем».

Ранее блогер Амиран Сардаров, живший в США и вернувшийся в Россию, рассказал о насмешках американцев. По его словам, жители соединенных штатов иронизировали над ним из-за того, что тот строил карьеру на YouTube.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умеров анонсировал важную договоренность до конца дня

    Обнародован список льгот для российских военных

    Белый дом отчитал Нетаньяху за нарушение режима прекращения огня в Газе

    Оценены шансы Роналду и Месси сыграть друг против друга

    В поселке на Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки дронов

    Решетова ответила критикующим ее внешность женщинам

    В российском городе Дед Мороз устроил заезд на ванне на колесах

    Мартиросян объяснил нежелание жить в США словами «лучше в Москве»

    Россиянин изнасиловал малолетнюю девочку в лифте

    Российские следователи рассказали о причинах исчезновения спасенной группы туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok