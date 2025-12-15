Реклама

03:15, 15 декабря 2025Россия

Момент перехвата пытавшейся атаковавать Белгород ракеты ВСУ сняли на видео

Появилось видео перехвата и взрыва пытавшейся атаковать Белгород ракеты ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

«Жесть Белгород» / Telegram

Очевидцы сняли на видео момент перехвата украинской ракеты над Белгородом и последовавший за этим взрыв. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Жесть Белгород».

На фоне происходящего слышны сирены. В один момент небо озаряет яркая вспышка, после чего над городом разносится звук мощного взрыва.

«Прямо рядом», — прокомментировал случившееся автор видео.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. По его словам, серьезные повреждения при обстреле получила инженерная инфраструктура, никто из жителей российского региона не пострадал.

