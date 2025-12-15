Реклама

01:28, 15 декабря 2025Россия

Гладков подтвердил ракетный удар по Белгороду

Губернатор Гладков: ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
Марина Совина
Марина Совина
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. Предварительно, никто не пострадал, однако имеются серьезные повреждения инженерной инфраструктуры, проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Враг нанес ракетный удар по Белгороду. Предварительно, никто не пострадал», — отметил он.

При этом серьезные повреждения при обстреле получила инженерная инфраструктура. На месте ЧП работают аварийные и оперативные службы.

По словам Гладкова, в шести многоквартирных домах и одном частном доме повреждено остекление.

Ранее появилась информация, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгород. Отмечалось, что после 5-6 взрывов в одном из районов российского города началось сильное задымление.

Также появилась информация, что целью атаки Вооруженных сил Украины на город в ночь на понедельник, 15 декабря, была ТЭЦ «Луч». В результате атаки повреждения получили инженерная инфраструктура и жилые дома.

