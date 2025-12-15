Гладков подтвердил ракетный удар по Белгороду

Губернатор Гладков: ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. Предварительно, никто не пострадал, однако имеются серьезные повреждения инженерной инфраструктуры, проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Враг нанес ракетный удар по Белгороду. Предварительно, никто не пострадал», — отметил он.

При этом серьезные повреждения при обстреле получила инженерная инфраструктура. На месте ЧП работают аварийные и оперативные службы.

По словам Гладкова, в шести многоквартирных домах и одном частном доме повреждено остекление.

Ранее появилась информация, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгород. Отмечалось, что после 5-6 взрывов в одном из районов российского города началось сильное задымление.

Также появилась информация, что целью атаки Вооруженных сил Украины на город в ночь на понедельник, 15 декабря, была ТЭЦ «Луч». В результате атаки повреждения получили инженерная инфраструктура и жилые дома.