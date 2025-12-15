Жители российского города остались без света после атаки ВСУ

ВСУ атаковали Белгород, в десятках жилых домов пропал свет

Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгород. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

После 5-6 взрывов в одном из районов российского города началось сильное задымление. Отмечается, что в десятках жилых домов пропал свет. Также выбило несколько окон в одном из многоэтажных зданий.

До этого на всей территории всей Белгородской области была объявлена ракетная опасность, власти призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о двух сбитых на территории региона БПЛА. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 14 декабря над российской территорией уничтожили 141 беспилотник. По данным Министерства обороны РФ, активнее всего в этот период противник атаковал Брянскую область.