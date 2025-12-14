Над Россией за ночь сбили более сотни беспилотников

Минобороны: Средства ПВО за ночь уничтожили 141 украинский БПЛА над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 141 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над регионами России в период с 23:00 до 07:00 по московскому времени. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Так, наибольшее число дронов — 35 — сбили над Брянской областью. 32 БПЛА сбили над территорией Республики Крым, 22 — над Краснодарским краем, 15 — над Тульской областью, 13 — над Калужской, 7 — над Курской. По четыре беспилотника сбили над Рязанской и Ростовской областями. Еще три БПЛА уничтожили над Белгородской областью, два — над Ленинградской, и по одному — над территориями Смоленской, Псковской, Новгородской областей и Московского региона.

Вечером в субботу, 13 декабря, Минобороны сообщило, что Украина запустила почти сотню беспилотников за три часа. В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени были перехвачены 94 вражеских дрона. Больше всего дронов — 41 — было сбито над территорией Крыма