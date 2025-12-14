Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:38, 14 декабря 2025Россия

Над Россией за ночь сбили более сотни беспилотников

Минобороны: Средства ПВО за ночь уничтожили 141 украинский БПЛА над Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 141 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над регионами России в период с 23:00 до 07:00 по московскому времени. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Так, наибольшее число дронов — 35 — сбили над Брянской областью. 32 БПЛА сбили над территорией Республики Крым, 22 — над Краснодарским краем, 15 — над Тульской областью, 13 — над Калужской, 7 — над Курской. По четыре беспилотника сбили над Рязанской и Ростовской областями. Еще три БПЛА уничтожили над Белгородской областью, два — над Ленинградской, и по одному — над территориями Смоленской, Псковской, Новгородской областей и Московского региона.

Вечером в субботу, 13 декабря, Минобороны сообщило, что Украина запустила почти сотню беспилотников за три часа. В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени были перехвачены 94 вражеских дрона. Больше всего дронов — 41 — было сбито над территорией Крыма

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия освободила более сотни политзаключенных. Их отправили на Украину в обмен на россиян

    В России задумались о новом Госплане

    Бывшие украинские солдаты взяли в плен боевиков ВСУ

    Боец ВСУ зиганул дрону и поплатился

    Россиянам рассказали об опасных причинах боли в боку

    В России запретили водить самоходные машины при одном условии

    Над Россией за ночь сбили более сотни беспилотников

    Трампа призвали принять тяжелое для Украины решение

    В США сообщили о плохих новостях в зоне СВО

    Россиянам рассказали об опасных последствиях неправильной заморозки мяса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok