22:26, 14 декабря 2025Россия

Атаку БПЛА отразили в российском регионе

Малков: Средства ПВО сбили 2 БПЛА в Рязанской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Рязанской области. Об этом сообщил глава российского региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор Рязанской области.

Ранее Минобороны России сообщило об отражении атаки украинских БПЛА 14 декабря в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Больше всего беспилотников было сбито над территорией Белгородской области — 24 единицы. Еще 17 БПЛА пытались атаковать Брянскую область. Всего воздушные цели были поражены в восьми российских регионах.

    Атаку БПЛА отразили в российском регионе

