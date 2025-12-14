Реклама

21:23, 14 декабря 2025Россия

В Минобороны рассказали об атаке полусотни беспилотников на регионы России

Минобороны: Средства ПВО отразили атаку 56 украинских БПЛА на 8 регионов России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Власов Сергей / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку более полусотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восемь российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 беспилотников», — уточнили в оборонном ведомстве.

Больше всего беспилотников было сбито над территорией Белгородской области — 24 единицы. Еще 17 БПЛА пытались атаковать Брянскую область, 5 БПЛА уничтожили в небе над Тульской областью и 3 БПЛА — над Курской областью. Также по 2 беспилотника ликвидировали над территорией Калужской, Рязанской областей и Московского региона.

Атаку еще 1 беспилотника отразили над территорией Воронежской области.

В ночь на 14 декабря над российской территорией уничтожили 141 беспилотник. По данным Министерства обороны РФ, активнее всего в этот период противник атаковал Брянскую область.

