Раскрыта цель атаки ВСУ на Белгород

Целью атаки ВСУ на Белгород была ТЭЦ «Луч»

Целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород в ночь на понедельник, 15 декабря, была ТЭЦ «Луч». Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

Также отмечается, что в результате атаки повреждения получили инженерная инфраструктура и жилые дома.

Ранее сообщалось, что после 5-6 взрывов в одном из районов Белгорода началось сильное задымление. В десятках жилых домов пропал свет. Также выбило несколько окон в одном из многоэтажных зданий.

До этого губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о двух сбитых на территории региона БПЛА. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.