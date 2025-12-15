Москвичей предупредили об опасном явлении

Синоптик Позднякова: 16 декабря в Москве ожидается гололед

Во вторник, 16 декабря, в Москве ожидается гололед. Об опасном явлении на дорогах предупредила жителей столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет RT.

«В ближайшую ночь у нас пройдет снег. Небольшой. Назвать снегопадом это нельзя. Ночь предстоящая еще будет холодной — минус 4-6 градусов в Москве», — рассказала синоптик.

Однако днем температура воздуха повысится до нуля — плюс одного градуса. На этом фоне может образоваться гололед. В последующие дни, по прогнозам Поздняковой, осадки не предвидятся, а температура воздуха вновь станет выше климатической нормы.

«Ночью — около нуля градусов, и дневные температуры — плюс 1-3 градуса. То есть тепло к нам возвращается, которое продержится до 20 декабря», — заключила метеоролог. Небо в столице снова станет облачным, возможны небольшие осадки.