Экономика
16:57, 12 декабря 2025Экономика

Москвичам назвали срок потепления

Синоптик Позднякова: Потепление в Москве настанет 17 декабря
Виктория Клабукова

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Наступившее в Москве похолодание сменится очередной волной тепла. Когда ждать нового температурного скачка, Агентству городских новостей «Москва» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Теплеть в Москве начнет уже на следующей неделе. Ночь на вторник, 16 декабря, еще будет морозной с небольшим снегопадом, температура будет держаться в районе минус 3-8 градусов. Днем же, как пояснила Позднякова, в столице начнется адвекция более теплого воздуха, которая к вечеру не позволит температуре опустится ниже нулевой отметки.

Характер погоды, по прогнозам синоптика, начнет меняться в среду, 17 декабря. Столбики термометров будут колебаться у нуля градусов с тенденцией к положительным показателям как в Москве, так и по области. Небо будет облачным, возможны незначительные осадки.

Несмотря на новый залп тепла москвичи, похоже, встретят Новый год со снегом. Снегопады не продлятся до самых праздников, а скорее будут иметь накопительный эффект. По оценкам Поздняковой, климатическую норму в 13-14 сантиметров снег в столице не выполнит.

