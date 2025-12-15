На Украине призвали к одному действию из-за Зеленского

Депутат Рады Безуглая призвала ничего не ждать от Зеленского

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала граждан Украины ничего не ждать от переговоров Владимира Зеленского в Германии. В Telegram-канале политик опубликовала снимок из зала заседаний.

«Не ждите ничего», — лаконично подписала кадр нардеп.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о том, что будет делать Киев в случае провала мирного процесса. По его словам, Украине нужно будет найти другой путь и снова делать все, чтобы этот конфликт завершился.

Накануне днем сообщалось, что Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф начали переговоры в Берлине. До этого агентство Associated Press написало, что Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Берлин для встречи с Владимиром Зеленским.

Позже стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием американской и украинской делегаций в Берлине прошли конфиденциально.