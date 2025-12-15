Названо число ожидающих прибавку к пенсии в следующем году россиян

Депутат Говырин: Прибавку к пенсии в 2026 году получат около 38 млн россиян

Прибавку к пенсии в 2026 году, как ожидается, получат около 38 миллионов россиян, такое число в беседе с «Парламентской газетой» назвал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он уточнил, что с 1 января страховые пенсии проиндексируют на 7,6 процента, средняя страховая пенсия по старости вырастет до 27 тысяч рублей. Фиксированная выплата составит 9584,69 рубля, а стоимость пенсионного коэффициента достигнет 156,76 рубля.

Фиксированная выплата будет удвоена для пенсионеров, которым в декабре исполнится 80 лет, и для инвалидов I группы, до 19 169,38 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин объявил об индексации страховых пенсий на 7,6 процента с 1 января 2026 года. Российский лидер также заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля с учетом темпа роста прожиточного минимума пенсионера.

