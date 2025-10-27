В Минтруде рассказали о получении январских пенсий досрочно

Глава Минтруда Котяков: Пенсии за январь придут россиянам в конце декабря

Россиянам, получающим пенсии на банковские карты, январские выплаты дадут досрочно — уже в в конце декабря. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в беседе с корреспондентами ТАСС.

Как пояснил министр, в январе ожидаются 12 дней выходных в связи с новогодними праздниками, поэтому авансирование за первый месяц 2026 года будет больше, чем в прошлом. В этом случае имеет значение способ получения пенсии — на банковскую карту или по почте.

«Как раз те, кто получают пенсии через банк, уже в декабре получат январские пенсии. Отделения почты получат средства на выплату пенсий тоже в декабре, но начнут разносить их до получателей по обычному графику — то есть уже с 3 января», — рассказал Котяков.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что индексация пенсий в 2026 году включает инфляцию и рост зарплат. Он напомнил, что индексация состоится с самого первого дня года, а в августе обычно произойдет перерасчет по пенсионным баллам, который увеличит выплаты работающим пенсионерам.