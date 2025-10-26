Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:23, 26 октября 2025Россия

Россиянам рассказали о пенсиях в 2026 году

МК: Индексация пенсий в 2026 году включает инфляцию и рост зарплат
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с «МК» рассказал россиянам о пенсиях в 2026 году. Он объяснил слова министра финансов Антона Силуанова о том, что индексация произойдет один раз на 7,6 процента, что включает годовую инфляцию и рост зарплат.

Он напомнил, что индексация состоится с самого первого дня года, с 1 января, а в августе обычно происходит перерасчет по пенсионным баллам, которые увеличивают выплаты работающим пенсионерам, этот параметр также заложен в январскую индексацию. Эксперт уточнил, что запланированные 7,6 процента рассчитываются из ожидаемого уровня инфляции.

Сафонов также порассуждал о разрыве между зарплатами и пенсиями и механизмах его сокращения, например, при помощи введения коррекционного коэффициента.

«Индексировать выплаты по двум параметрам. Сначала — по уровню годовой инфляции, как сейчас. А затем еще пересчитывая коэффициент в зависимости от темпов роста зарплаты в стране», — отметил профессор.

Ранее глава Соцфонда Сергей Чирков рассказал, что средний размер пенсий по старости в 2026 году превысит 27 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОСАГО, налоги и связь. Юрист рассказала, какие изменения законов и правил ждут россиян в ноябре

    Еще одна страна захотела принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине

    Губернатор Тульской области подтвердил атаку беспилотников и назвал их количество

    Политолог рассказал об условии встречи Трампа и Путина в будущем

    Достоверность мифа о «правиле пяти секунд» для упавшей на пол еды оценили

    Украинцы начали активно присылать России координаты ТЦК

    Бобровский провел 50-й сухой матч в НХЛ

    Военная помощь Украине от Нидерландов появилась на аукционе

    «Вашингтон» разгромно проиграл «Оттаве» в юбилейном матче Овечкина

    Над российским регионом произошло более десяти мощных взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости