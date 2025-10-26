Россиянам рассказали о пенсиях в 2026 году

МК: Индексация пенсий в 2026 году включает инфляцию и рост зарплат

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с «МК» рассказал россиянам о пенсиях в 2026 году. Он объяснил слова министра финансов Антона Силуанова о том, что индексация произойдет один раз на 7,6 процента, что включает годовую инфляцию и рост зарплат.

Он напомнил, что индексация состоится с самого первого дня года, с 1 января, а в августе обычно происходит перерасчет по пенсионным баллам, которые увеличивают выплаты работающим пенсионерам, этот параметр также заложен в январскую индексацию. Эксперт уточнил, что запланированные 7,6 процента рассчитываются из ожидаемого уровня инфляции.

Сафонов также порассуждал о разрыве между зарплатами и пенсиями и механизмах его сокращения, например, при помощи введения коррекционного коэффициента.

«Индексировать выплаты по двум параметрам. Сначала — по уровню годовой инфляции, как сейчас. А затем еще пересчитывая коэффициент в зависимости от темпов роста зарплаты в стране», — отметил профессор.

Ранее глава Соцфонда Сергей Чирков рассказал, что средний размер пенсий по старости в 2026 году превысит 27 тысяч рублей.

