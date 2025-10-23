Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:13, 23 октября 2025Экономика

Россиянам рассказали о повышении пенсий в 2026 году

Глава Соцфонда Чирков: Пенсия по старости в 2026 году превысит 27 тыс. рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Средний размер пенсий по старости в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Об этом рассказал ТАСС глава Соцфонда Сергей Чирков.

По его словам, рост по сравнению с 2025 годом составит 1,9 тысячу рублей. В общей сложности повышение страховой пенсии в следующем году коснется выплат более 38 миллионов человек. Собеседник агентства отметил, что индексация страховых пенсий и фиксированной выплаты составит 7,6 процентов и будет осуществляться с 1 января 2026 года.

Ранее в России предложили снизить возраст для назначения повышенной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет, соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что проектом федерального бюджета на следующий год предусмотрена индексация заработных плат\ и социальных выплат. Он отметил, что социальная политика является главным приоритетом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На российском предприятии прогремели взрывы, погибли девять человек. Что об этом известно?

    Сотрудники похоронного бюро потеряли покойника и выдали скорбящей семье другого

    Белла Хадид пришла на свадьбу сестры без бюстгальтера и обуви

    Девушку едва не стошнило от гигиенической привычки парня

    ВС России накрыли несколько сотен бойцов ВСУ в Камышанах

    ВСУ использовали запрещенный белый фосфор в Херсонской области

    Россиянам рассказали о выходных в ноябре

    Названы сроки завершения реконструкции Московского ипподрома

    Россиянам рассказали о повышении пенсий в 2026 году

    Мужчина начал делать операции по увеличению пениса в своей машине и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости