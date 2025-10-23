Россиянам рассказали о повышении пенсий в 2026 году

Глава Соцфонда Чирков: Пенсия по старости в 2026 году превысит 27 тыс. рублей

Средний размер пенсий по старости в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Об этом рассказал ТАСС глава Соцфонда Сергей Чирков.

По его словам, рост по сравнению с 2025 годом составит 1,9 тысячу рублей. В общей сложности повышение страховой пенсии в следующем году коснется выплат более 38 миллионов человек. Собеседник агентства отметил, что индексация страховых пенсий и фиксированной выплаты составит 7,6 процентов и будет осуществляться с 1 января 2026 года.

Ранее в России предложили снизить возраст для назначения повышенной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет, соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что проектом федерального бюджета на следующий год предусмотрена индексация заработных плат\ и социальных выплат. Он отметил, что социальная политика является главным приоритетом.