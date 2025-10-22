Министр финансов России анонсировал масштабную индексацию зарплат и пенсий. Кого она коснется?

В России в 2026 году проиндексируют заработные платы и социальные выплаты. Это предусмотрено проектом федерального бюджета на следующий год, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной Думы.

По его словам, так называемым «указанным категориям» бюджетников оплату труда в 2026 году повысят с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы. Ожидается, что рост составит 7,6 процента. Также будут проиндексированы выплаты ветеранам и инвалидам и материнский капитал с учетом уровня инфляции за 2025 год — на 6,8 процента.

Социальная политика — главный приоритет. В проекте бюджета полностью заложили ассигнование на индексацию социальных обязательств Антон Силуанов министр финансов России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Пенсионеров также ожидает повышение выплат

Страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам, по словам главы Минфина, будут повышены с 1 января 2026 года на 7,6 процента.

Это повышение объединит две индексации: по уровню инфляции и прогнозируемый рост зарплат в 2026 году Антон Силуанов министр финансов России

Он уточнил, что в последующие годы индексация пенсий предусмотрена в плановом порядке — с 1 февраля и с 1 апреля. В результате средний размер пенсии по старости на конец 2026 года составит 27 117 рублей, резюмировал Силуанов.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россиян ждет ускоренное повышение минимального размера оплаты труда

Кроме того, в России в 2026 году возрастет прожиточный минимум. Его рост составит 1,2 тысячи рублей — до 18 939 рублей. «Это позволит увеличить размер пособий и социальных выплат, определяемых из расчета этого показателя», — отметил Силуанов.

Согласно проекту бюджета, заложено также ускоренное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Его размер в следующем году составит 27 093 рубля. Это, по словам министра, приведет к тому, что поставленная президентом задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей в 2030 году будет выполнена.

Как отметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, рост МРОТ в 2026 году скажется и на повышении минимального пособия по временной нетрудоспособности. Он напомнил, что минимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности определяется путем отношения МРОТ к числу календарных дней в месяце. Таким образом, в январе, марте, мае, июле, августе, октябре и декабре величина этого пособия составит 873,97 рубля, в апреле, июне, сентябре и ноябре — 903,10 рубля, а в феврале — 967,61 рубля.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в свою очередь, сообщила, что увеличение МРОТ опосредованно коснется повышения зарплат у большого количества работающих граждан в России.