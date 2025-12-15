Реклама

07:48, 15 декабря 2025Забота о себе

Онколог назвала причины сделать маммографию до 40 лет

Онколог Жукова: Маммография до 40 лет позволит раньше выявить рак
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Маммография, сделанная до 40 лет, позволит раньше выявить рак молочной железы, который все чаще диагностируется у молодых женщин. Об этом заявила врач-онколог Елена Жукова в беседе с «Известиями».

Врач назвала ряд причин для проведения ранней диагностики. Первой из них является назначение врача. Особенно важно пройти обследования молодым женщинам, если у их родственников (матери, сестры, тети) были выявлены онкологические заболевания, подчеркнула Жукова.

Еще одной причиной является избыточная масса тела, так как в таком случае маммография более эффективна. В случае выявления изменений этот метод становится обязательной частью лечения, отметила врач.

«В данном случае речь идет про микрокальцинаты, которые часто становятся самым первым признаком раннего рака или начинающейся патологии. Они настолько маленькие, что УЗИ их просто не видит. Маммография, в свою очередь, фиксирует их четко и заранее», — объяснила Жукова.

Ранее онколог Владимир Ивашков заявил, что при раке молочной железы зачастую приходится удалять грудь. Однако даже после операции у некоторых женщин может возникнуть рецидив, предупредил он.

