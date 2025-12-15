Орбан прояснил будущее Венгрии в Евросоюзе

Советник премьера Венгрии Орбан заявил, что страна не намерена выходить из ЕС

Венгрия не намерена выходить из Европейского союза (ЕС), несмотря на жесткую критику политики Брюсселя. Об этом заявил советник премьер-министра страны Виктора Орбана Балаш Орбан, передает Politico.

«Мы хотим быть внутри. Мы являемся частью клуба», — сказал политик.

Как отмечает издание, в отличие от 2016 года, когда в Европе опасались «эффекта домино» после выхода Великобритании из ЕС, сегодня ни один из правых лидеров европейских стран не выступает с призывами покинуть объединение.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан привезет на саммит ЕС десятки коробок с 1,6 миллиона анкет, в которых венгры высказались против выделения военной помощи Украине. «Надеюсь, что Вооруженные силы [Венгрии] не будут взимать плату за лишний вес», — пошутил политик.