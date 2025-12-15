Орбан прояснил будущее Венгрии в Евросоюзе

Венгрия не намерена выходить из Европейского союза (ЕС), несмотря на жесткую критику политики Брюсселя. Об этом заявил советник премьер-министра страны Виктора Орбана Балаш Орбан, передает Politico.
«Мы хотим быть внутри. Мы являемся частью клуба», — сказал политик.
Как отмечает издание, в отличие от 2016 года, когда в Европе опасались «эффекта домино» после выхода Великобритании из ЕС, сегодня ни один из правых лидеров европейских стран не выступает с призывами покинуть объединение.
Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан привезет на саммит ЕС десятки коробок с 1,6 миллиона анкет, в которых венгры высказались против выделения военной помощи Украине. «Надеюсь, что Вооруженные силы [Венгрии] не будут взимать плату за лишний вес», — пошутил политик.