Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:56, 15 декабря 2025Мир

Орбан прояснил будущее Венгрии в Евросоюзе

Советник премьера Венгрии Орбан заявил, что страна не намерена выходить из ЕС
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Marton Monus / Reuters

Венгрия не намерена выходить из Европейского союза (ЕС), несмотря на жесткую критику политики Брюсселя. Об этом заявил советник премьер-министра страны Виктора Орбана Балаш Орбан, передает Politico.

«Мы хотим быть внутри. Мы являемся частью клуба», — сказал политик.

Как отмечает издание, в отличие от 2016 года, когда в Европе опасались «эффекта домино» после выхода Великобритании из ЕС, сегодня ни один из правых лидеров европейских стран не выступает с призывами покинуть объединение.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан привезет на саммит ЕС десятки коробок с 1,6 миллиона анкет, в которых венгры высказались против выделения военной помощи Украине. «Надеюсь, что Вооруженные силы [Венгрии] не будут взимать плату за лишний вес», — пошутил политик.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты трения ЕС и Трампа из-за вопроса территорий Украины

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В Бельгии оценили возможность создания единой армии ЕС

    Долги по налогам в России взлетели

    Американцы закупились российским шоколадом

    Алле Пугачевой вынесли приговор за кражу

    Боец СВО рассказал о взявшемся ниоткуда и спасшем его группировку российском солдате

    Россиянин Демин стал самым результативным игроком «Бруклина» в матче НБА

    Москвичи пережили самую морозную ночь с начала зимы

    Украинский БПЛА долетел до Тамбовской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok