12:44, 15 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Остановивший производство в России техногигант обратился в Роспатент

Samsung подал заявку в Роспатент на регистрацию новой технологии
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: China Daily / Reuters

Южнокорейский производитель техники Samsung 12 декабря подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда Samsung Spatial Signage для создания 3D-изображений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Согласно документам, товарный знак можно будет использовать для следующих видов товаров: светодиодные дисплеи; панели отображения цифровых вывесок; цифровые вывески; мониторы для цифровых вывесок; видеопроекторы; телевизионные приставки», — говорится в сообщении.

Технология Spatial Signage позволяет создавать трехмерные изображения, пояснили в Rusprofile.

Samsung остановил производство в России в 2022 году. Юридическое лицо "Самсунг Электроникс Рус Калуга" по прежнему действует, однако организация не подавала финансовую отчетность за 2024 год.

«Самсунг Электроникс Рус Калуга» принадлежит южнокорейской корпорации Samsung. Завод располагает мощностями для производства телевизоров, холодильников и стиральных машин, площадь земли под ним составляет 465 тысяч квадратных метров. VVP Group арендовала мощности предприятия еще в начале 2024 года, с этого момента там начали собирать мониторы и серверы «Гравитон».

