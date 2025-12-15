Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:26, 15 декабря 2025Экономика

Параметры российского бюджета спрогнозировали на десятки лет вперед

Правительство России утвердило бюджетный прогноз на период до 2042 года
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении бюджетного прогноза на долгосрочный период — до 2042 года, предусматривающее его продление на очередной шестилетний период. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Прогноз, в котором параметры главного финансового документа страны анонсируются на десятки лет вперед, разрабатывают каждые 6 лет на 12 и более лет на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития России, напомнили в кабмине.

В документе, учитывающем базовый и консервативный прогнозы Минэкономразвития по поводу ситуации в РФ в долгосрочной перспективе, запланировано, что расходы федерального бюджета к 2042 году в реальном выражении увеличатся более чем в два раза к уровню 2019-го. Также базовый сценарий прогноза предполагает рост доходов федерального бюджета в реальном выражении начиная с 2026 года в среднем на 2,1 процента в год.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, говоря об утвержденном проекте бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, назвала документ сбалансированным, внятным и гарантирующим исполнение обязательств властей. В следующем году доходы бюджета, как ожидается, составят 40,28 триллиона рублей, расходы — 44,07 триллиона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Культового режиссера Роба Райнера и его жену зарезали в Голливуде. Главный подозреваемый — их родной сын

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Восстановлена картина нападения ученика с ножом в российской школе

    Россиянин ушел из дома в 20-градусный мороз после проигрыша денег и исчез

    Сын Собчак высмеял ее публикации в соцсетях и объяснил успех матери магией

    В России запретили панк-группу Pussy Riot

    Президент Финляндии встретился с Уиткоффом и Кушнером в Берлине

    Винокур назвал Оганезова человеком-легендой

    Европейские лидеры захотели присоединиться к Уиткоффу и Зеленскому

    Появились данные о напавшем с ножом в российской школе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok