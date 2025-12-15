Параметры российского бюджета спрогнозировали на десятки лет вперед

Правительство России утвердило бюджетный прогноз на период до 2042 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении бюджетного прогноза на долгосрочный период — до 2042 года, предусматривающее его продление на очередной шестилетний период. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Прогноз, в котором параметры главного финансового документа страны анонсируются на десятки лет вперед, разрабатывают каждые 6 лет на 12 и более лет на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития России, напомнили в кабмине.

В документе, учитывающем базовый и консервативный прогнозы Минэкономразвития по поводу ситуации в РФ в долгосрочной перспективе, запланировано, что расходы федерального бюджета к 2042 году в реальном выражении увеличатся более чем в два раза к уровню 2019-го. Также базовый сценарий прогноза предполагает рост доходов федерального бюджета в реальном выражении начиная с 2026 года в среднем на 2,1 процента в год.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, говоря об утвержденном проекте бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, назвала документ сбалансированным, внятным и гарантирующим исполнение обязательств властей. В следующем году доходы бюджета, как ожидается, составят 40,28 триллиона рублей, расходы — 44,07 триллиона.