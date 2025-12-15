Реклама

12:05, 15 декабря 2025

Пенсионерка отправилась отдохнуть на популярный пляж в Европе и не выжила

The Sun: Пенсионерку без признаков жизни обнаружили на пляже Марске-бай-зе-Си
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Matt Dunham / AP

На популярном пляже в Европе обнаружили пенсионерку без признаков жизни. Об этом сообщило издание The Sun.

Пожилая женщина отправилась отдохнуть на побережье Марске-бай-зе-Си в Северном Йоркшире, Великобритания. Около 07:30 утра 13 декабря прохожие обнаружили ее бездыханной возле спуска к причалу и вызвали экстренные службы.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали, что женщина не выжила. Полиция отметила, что кончина отдыхающей не выглядит подозрительной. Подробности трагедии не раскрываются.

Ранее 10-летняя девочка посетила религиозный праздник на пляже и стала жертвой стрельбы. Теракт устроили двое мужчин — отец и сын.

