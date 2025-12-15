Реклама

17:52, 15 декабря 2025Моя страна

Подготовка дальневосточного леопарда к свиданию попала на видео

В Приморском крае фотоловушка запечатлела подготовку леопарда к свиданию
Мария Винар

В Приморском крае подготовка дальневосточного леопарда к свиданию попала на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Amur Mash.

Сначала фотоловушка запечатлела, как хищник кувыркается в снегу, оставляя тем самым метки. Затем в кадр попала самка дальневосточного леопарда, которая пришла на место подготовки самца к встрече и начала обнюхивать местность.

«Красавец-леопард закончил дела и готовится к свиданию — оставляет пахучую метку для новой подружки. Дальневосточные леопарды — самая малочисленная популяция в мире, поэтому желаем ребятам удачи», — отметили авторы публикации.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае фотогеничный тигр устроил случайным водителям дефиле.

