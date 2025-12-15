Реклама

13:56, 15 декабря 2025МирЭксклюзив

Позицию ЕС по замороженным активам России объяснили

Политолог Тимофеев: ЕС может принять решение об экспроприации активов России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) испытывают «озлобленную растерянность» из-за невозможности свободно распоряжаться замороженными активами России и изменения американского курса в отношении союза, указал в разговоре с «Лентой.ру» политолог Иван Тимофеев.

«Евросоюз действительно может принять решение об экспроприации российских активов — подготовка к этому идет уже давно, можно сказать, с начала украинского конфликта. Но там понимают, что от российской стороны последует соответствующий ответ в виде изъятия и передачи во временное или постоянное управление активов суверенных и частных лиц ЕС», — сказал Тимофеев.

Недовольство собственных граждан таким решением, по оценке политолога, не станет определяющим фактором в экспроприации активов России. Более значимым, по его оценке, может стать противостояние отдельных государств ЕС, по которым ответ Москвы может ударить особенно сильно.

«В ЕС сейчас царит такая озлобленная растерянность, связанная с изменением американского курса в отношении самого союза и по украинскому вопросу. Это озлобленность, вызванная тем, что им не удается решить украинский вопрос так, как хотелось бы. И, естественно, возникает желание причинить максимальный вред. А экспроприация российских активов — то оружие, которое есть в арсенале», — объяснил политолог.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что страны ЕС столкнулись со сложностями при обсуждении изъятия замороженных в Европе российских активов для предоставления кредита Украине. По ее словам, репарационный кредит является наиболее предпочтительным вариантом финансирования Киева.

