Россия
14:57, 15 декабря 2025Россия

Путин высказался о работе участников СВО в органах власти

Путин: Участники СВО будут держать на особом контроле вопросы поддержки военных
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Участники специальной военной операции (СВО), работая в органах власти, будут держать на особом контроле вопросы поддержки военнослужащих. Такое мнение высказал Президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Я думаю, что, поскольку приходят люди, которые сами воевали, они и в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле», — обозначил глава государства на встрече с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.

По данным Якушева, по итогам единого дня голосования в 2025 году мандаты в законодательных органах получили 890 участников СВО.

Ранее Путин поручил военным продолжить выполнение задач в соответствии с замыслом СВО. Глава государства также поблагодарил бойцов и командиров за боевую работу.

