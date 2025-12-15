Реклама

20:32, 15 декабря 2025Россия

Работу мобильных расчетов по вторгшемуся в Россию беспилотнику ВСУ сняли на видео

Под Белгородом уничтожение дрона ВСУ мобильной группой сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Северный Ветер»

Уничтожение низколетящего украинского беспилотника в небе над Россией сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».

На кадрах с тепловизора видно дрон самолетного типа. Затем на записи происходит серия вспышек — это российские бойцы пытаются сбить беспилотник. После одного из попаданий дрон пикирует на лесополосу и взрывается.

Ролик был снят в белгородском приграничье, уточняет канал.

Ранее под Москвой сняли на видео беспилотник, способный нести десятки килограммов взрывчатки.

