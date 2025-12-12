Под Москвой заметили способный нести десятки килограммов взрывчатки дрон и сняли на видео

Shot опубликовал видео с беспилотником типа FP-1 над Подмосковьем

В Воскресенске заметили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), способный нести десятки килограммов взрывчатки. Снятое под Москвой видео опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно дрон самолетного типа в небе. Как утверждает издание, это один из уничтоженных на подлете к столице беспилотников FP-1. «****** [Летит]», — прокомментировал уведенное оператор.

Летательные аппараты этой модели оснащаются боевой частью из кумулятивных зарядов общей массой до 50 килограммов. Как пишет канал, обычно ВСУ используют осколочно-фугасный снаряд ОФБ-60-ЯУ, который начинен поражающими элементами в виде металлических шариков диаметром четыре миллиметра.

Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Москву с вечера 10 декабря. За это время мэр столицы Сергей Собянин сообщил о десятках сбитых средствами противовоздушной обороны дронов.

В ночь на 12 декабря также была атакована Тверь. Там обломки дрона упали на жилую многоэтажку, в результате чего оказались повреждены минимум десять квартир. Пострадали семь человек, включая ребенка. Кроме того, беспилотник разрушил цирк на парковке торгового центра.