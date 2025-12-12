Удар дрона разрушил цирк в Твери

В Твери удар дрона разрушил цирк-шапито

В Твери удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушил цирк-шапито, установленный на парковке около торгового центра «Тандем». Об этом пишет «Подъем».

Как сообщили изданию в цирке, представления должны были начаться 20 декабря. «Люди, животные — никто не пострадал, слава богу. Купол пострадал очень сильно, восстановлению не подлежит. Он новый: и года не отработал», — рассказал представитель шапито.

По его словам, теперь куполу будут искать замену. Сейчас решается вопрос о целесообразности проведения гастролей.

Ранее о падении обломков дрона на парковку торгового центра «Тандем» сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. Однако информацию о повреждениях чиновник не привел.

ВСУ атаковали Тверь в ночь на 12 декабря. Согласно официальным данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны сбили над регионом три беспилотника. Один из дронов врезался в жилой дом, в результате чего оказались повреждены минимум десять квартир. Пострадали семь человек, включая ребенка.