Врио губернатора Королев: Обломки дрона упали возле торгового центра в Твери

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на парковку торгового центра «Тандем» в Твери. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев, слова которого приводятся в Telegram-канале региональных властей.

Чиновник подчеркнул, что пострадавших нет. Информацию о повреждениях он не привел.

Королев также сообщил, что продолжается ликвидация последствий падения обломков беспилотника на жилой дом на Оснабрюкской улице. «Силы и средства на месте. Объекты инфраструктуры функционируют штатно», — добавил он.

ВСУ атаковали Тверь в ночь на 12 декабря. Согласно официальным данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны сбили над регионом три беспилотника. Один из дронов врезался в жилой дом, в результате чего оказались повреждены минимум десять квартир. Пострадали семь человек, включая ребенка.

В сети также появилось видео с моментом падения обломков беспилотника на дом. На записи видно, как объект быстро снижается, после чего происходит мощный взрыв.