13:50, 12 декабря 2025Россия

Системы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник ВСУ

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ, летевшего на Москву
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что дрон сбили системы противовоздушной обороны (ПВО). К месту падения обломков уже приехали сотрудники экстренных служб.

Каких-либо других подробностей об отражении атаки украинского дрона градоначальник не сообщил.

В ночь на 12 декабря российские системы ПВО сбили над регионами России 90 беспилотников. По данным Минобороны, больше всего БПЛА — 63 дрона самолетного типа — дежурные военные уничтожили в Брянской области. Над Московским регионом российским военнослужащим удалось сбить четыре БПЛА.

По данным Telegram-канала Shot, ночью ВСУ пытались атаковать Москву при помощи дронов типа FP-1.

