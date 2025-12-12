Системы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник ВСУ

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ, летевшего на Москву

Российские военнослужащие сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что дрон сбили системы противовоздушной обороны (ПВО). К месту падения обломков уже приехали сотрудники экстренных служб.

Каких-либо других подробностей об отражении атаки украинского дрона градоначальник не сообщил.

В ночь на 12 декабря российские системы ПВО сбили над регионами России 90 беспилотников. По данным Минобороны, больше всего БПЛА — 63 дрона самолетного типа — дежурные военные уничтожили в Брянской области. Над Московским регионом российским военнослужащим удалось сбить четыре БПЛА.

По данным Telegram-канала Shot, ночью ВСУ пытались атаковать Москву при помощи дронов типа FP-1.