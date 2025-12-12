Реклама

Раскрыт тип пытавшихся атаковать Москву беспилотников ВСУ

Shot: Москву пытались атаковать беспилотниками типа FP-1
Никита Абрамов
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Москву беспилотниками типа FP-1. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Один из этих БПЛА, по данным канала, уничтожили над Воскресенском в Московской области.

Отмечается, что боевая часть такого беспилотного летательного аппарата состоит из кумулятивных зарядов. Их общая масса начинается от 50 килограммов.

В ночь на 12 декабря российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 90 беспилотников. По данным Минобороны, больше всего БПЛА — 63 дрона самолетного типа — дежурные военные уничтожили в Брянской области. Над Московским регионом российским военнослужащим удалось сбить четыре БПЛА.

