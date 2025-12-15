Реклама

08:31, 15 декабря 2025Забота о себе

Раскрыт подсмотренный у долгожителей рецепт супа

Эксперт по долголетию Буэттнер: Суп на завтрак помогает быть моложе
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Roman Amur / Shutterstock / Fotodom

Исследователь долголетия Дэн Буэттнер раскрыл рецепт супа, который, как он считает, помогает ему оставаться моложе своего биологического возраста. Его цитирует издание Daily Mail.

64-летний Буэттнер утверждает, что даже врачи в восторге от состояния его здоровья. Главной причиной этого он назвал привычку каждый день на завтрак есть итальянский суп минестроне.

По словам эксперта, рецепт этого супа он подсмотрел на Сардинии, когда собирал материалы для своей книги о привычках долгожителей. Остров славится поразительно высокой продолжительностью жизни и, по мнению Буэттнера, главной причиной являются их диетические привычки. «На Сардинии минестроне — это не просто согревающий суп. Они готовят его каждый день, сочетая бобы, злаки, овощи и зелень таким образом, что даже ученые признали исключительную пользу этого супа», — рассказал исследователь.

Он отметил, что в своем рецепте использует овощи, фасоль, а в конце добавляет ложку оливкового масла и авокадо для сытности блюда.

Ранее невролог Байбин Чэн заявил, что общей чертой долгожителей, сохранивших молодость мозга, является общительность. По его словам, коммуникация с другими людьми активирует сразу несколько областей мозга.

