Названа сохраняющая молодость мозга общая привычка долгожителей

Невролог Чэн: Социальная активность помогает сохранить молодость мозга до 90 лет

Невролог Байбин Чэн утверждает, что у людей, доживших до 80–90 лет и сохранивших ясность разума, есть одна общая черта. Эту привычку он назвал в опубликованном на его странице в TikTok видеоролике, пишет Daily Mirror.

По словам врача, он часто общался с пожилыми пациентами и заметил, что сохранить молодость мозга им помогает социальная активность. «Хотя физические упражнения и правильное питание очень важны, но объединяет этих людей другое — они остаются общительными. Недавние исследования, изучавшие долгожителей, показали, что у них сильнее развита передняя поясная извилина. Эта область мозга связана с эмоциями, вниманием и социальными связями», — заявил Чэн.

Невролог считает, что социальное взаимодействие можно сравнить с комплексной тренировкой для мозга. По его словам, каждый раз, когда человек общается с другими людьми, одновременно активизируются нейронные сети, отвечающие за память, эмпатию, внимание и язык. Кроме того, Чэн отметил, что глубокие социальные связи помогают снижать уровень гормона стресса кортизола и вырабатывать окситоцин и дофамин.

