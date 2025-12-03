Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:32, 3 декабря 2025Забота о себе

Названа сохраняющая молодость мозга общая привычка долгожителей

Невролог Чэн: Социальная активность помогает сохранить молодость мозга до 90 лет
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Невролог Байбин Чэн утверждает, что у людей, доживших до 80–90 лет и сохранивших ясность разума, есть одна общая черта. Эту привычку он назвал в опубликованном на его странице в TikTok видеоролике, пишет Daily Mirror.

По словам врача, он часто общался с пожилыми пациентами и заметил, что сохранить молодость мозга им помогает социальная активность. «Хотя физические упражнения и правильное питание очень важны, но объединяет этих людей другое — они остаются общительными. Недавние исследования, изучавшие долгожителей, показали, что у них сильнее развита передняя поясная извилина. Эта область мозга связана с эмоциями, вниманием и социальными связями», — заявил Чэн.

Невролог считает, что социальное взаимодействие можно сравнить с комплексной тренировкой для мозга. По его словам, каждый раз, когда человек общается с другими людьми, одновременно активизируются нейронные сети, отвечающие за память, эмпатию, внимание и язык. Кроме того, Чэн отметил, что глубокие социальные связи помогают снижать уровень гормона стресса кортизола и вырабатывать окситоцин и дофамин.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022

Ранее специалист по долголетию Дэн Бюттнер заявил, что благодаря правильному питанию можно увеличить продолжительность жизни. Так, он посоветовал на завтрак есть фасоль, рис и авокадо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе придумали способ забрать активы России для помощи Украине. Как это хотят сделать?

    Фон дер Ляйен раскрыла мнение США о «репарационном кредите» Украине

    Обвиненный в каннибализме актер сыграет в российском фильме

    В зоне СВО заметили «крысиного короля» FPV-дронов

    38-летняя участница «Фабрики звезд» похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

    Роскомнадзор заблокировал Roblox. Популярную игру считают опасной для детей — там действуют педофилы и мошенники

    Стало известно о внезапной смерти чиновника во время встречи с россиянами

    Продюсер назвал причину ссоры Булановой со своими танцорами

    После свидания с молодым любовником 85-летняя россиянка попала в больницу

    Мужчина пригрозил взорвать аэропорт из-за невозможности выехать с парковки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok