09:31, 17 ноября 2025Забота о себе

Раскрыт секрет идеального завтрака для продления жизни

Специалист по долголетию Бюттнер призвал употреблять на завтрак фасоль
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Специалист по долголетию Дэн Бюттнер заявил, что благодаря правильному питанию можно увеличить продолжительность жизни. Секрет идеального завтрака он раскрыл в беседе с изданием 20minutos.

«Забудьте про сладкие хлопья и жирный бекон», — призвал Бюттнер. По его словам, в так называемых «голубых зонах», где проживает большое количество долгожителей, завтрак является вкусным, простым и богатым клетчаткой.

Так, специалист призвал включить в меню утреннего приема пищи фасоль, рис, авокадо, а также легкие овощные супы наподобие минестроне. В целом, по его мнению, лучше начинать день исключительно с растительной еды. При этом ультраобработанных продуктов необходимо избегать, поскольку они отнимают энергию.

Ранее колопроктолог Бадма Башанкаев перечислил продукты, которые защищают от запоров. Так, он посоветовал добавить в рацион курагу и чернослив.

