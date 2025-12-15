Реклама

09:41, 15 декабря 2025

Раскрыто мнение европейцев о создании единой армии ЕС

Politico: Европейцы поддерживают идею создания единой армии ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Большинство европейцев поддерживает идею создания единой армии Европейского союза (ЕС). Об этом пишет журнал Politico.

В частности, об этом свидетельствуют результаты опроса Eurobarometer 2025, в ходе которого большая часть жителей ЕС всех возрастных групп выступили за более глубокую интеграцию в сфере безопасности и обороны. Другое исследование, проведенное в девяти европейских странах, показало, что большинство немцев (69 процентов) поддерживают создание армии ЕС.

Однако, отмечает издание, европейские политики по-прежнему считают идею единой европейской армии несбыточной мечтой. «Любой, кто верит в европейскую армию, продает воздушные замки», — заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что создание единой армии Евросоюза без участия США в ближайшее время не предвидится из-за ряда трудностей.

