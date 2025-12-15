Резко похудевшая звезда «Эйфории» снялась в оголяющем грудь бюстгальтере

Американская актриса Барби Феррейра в откровенном бюстгальтере снялась в джакузи

Американская модель и актриса Барби Феррейра снялась в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя звезда телесериала «Эйфория» позировала перед камерой в джакузи. На ней розовый бюстгальтер, который частично оголяет грудь, и массивное колье с сияющими камнями. Также резко похудевшая знаменитость предстала с высоким небрежным пучком и ярким макияжем глаз, выполненным в стиле smoky eyes.

В июле фанаты заподозрили Феррейру в употреблении препарата для лечения диабета «Оземпик» — последнее время он используется многими знаменитостями для похудения. Тогда предметом обсуждения стало фото актрисы, на котором она продемонстрировала фигуру в кружевном бюстгальтере и облегающем платье.

