Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:23, 15 декабря 2025Ценности

Резко похудевшая звезда «Эйфории» снялась в оголяющем грудь бюстгальтере

Американская актриса Барби Феррейра в откровенном бюстгальтере снялась в джакузи
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @barbieferreira

Американская модель и актриса Барби Феррейра снялась в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя звезда телесериала «Эйфория» позировала перед камерой в джакузи. На ней розовый бюстгальтер, который частично оголяет грудь, и массивное колье с сияющими камнями. Также резко похудевшая знаменитость предстала с высоким небрежным пучком и ярким макияжем глаз, выполненным в стиле smoky eyes.

В июле фанаты заподозрили Феррейру в употреблении препарата для лечения диабета «Оземпик» — последнее время он используется многими знаменитостями для похудения. Тогда предметом обсуждения стало фото актрисы, на котором она продемонстрировала фигуру в кружевном бюстгальтере и облегающем платье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Башар Асад поселился на Рублевке рядом с Януковичем. Он учит русский язык и хочет вернуться в медицину

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Бортпроводник похлопал по плечу стюардессу и попал под арест

    Нагиев поблагодарил коллег за возможность заработать на лекарства

    В Кремле рассказали об ожиданиях от США в контексте украинского урегулирования

    В МИД Литвы захотели решить пограничные споры

    Потерявшиеся на Ослянке туристы могли сбиться с маршрута

    Стали известны подробности о ранах российской учительницы после нападения школьника

    В желании Украины урегулировать конфликт усомнились

    В Кремле заявили об открытости Путина к миру на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok