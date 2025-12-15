Россиян призвали понюхать елку

Россиянам посоветовали удостовериться в свежести живой елки перед покупкой

Перед покупкой живой елки следует удостовериться, что она свежая и без плесени. Этим и другими советами по выбору живой качественной ели с «Вечерней Москвой» поделился директор интернет-магазина по продаже елок Владислав Пухарев.

Дерево следует понюхать. По словам эксперта, если его хранили не на сухом прохладном складе, а, например, на улице, то может появиться несвежий запах. Такое дерево приобретать не стоит.

Перед проверкой на свежесть рекомендуется попросить продавца распаковать елку, снять с нее сетку. Затем дерево нужно отряхнуть и постучать об землю. Оно может немного осыпаться — это нестрашно. Также следует проверить качество веток: после проведения по ним рукой не должно оставаться иголок. Ветки должны хорошо гнуться, не ломаться и пахнуть свежо.

Также важно заранее определиться с размером елки и помнить, что ели осыпаются, в отличие от сосен и пихт.

Ранее россиянам рассказали, что живую ель после покупки нельзя вернуть продавцу. Это возможно только в случае обнаружения явных дефектов у дерева.