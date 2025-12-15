Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:30, 15 декабря 2025Экономика

Россиян призвали понюхать елку

Россиянам посоветовали удостовериться в свежести живой елки перед покупкой
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Перед покупкой живой елки следует удостовериться, что она свежая и без плесени. Этим и другими советами по выбору живой качественной ели с «Вечерней Москвой» поделился директор интернет-магазина по продаже елок Владислав Пухарев.

Дерево следует понюхать. По словам эксперта, если его хранили не на сухом прохладном складе, а, например, на улице, то может появиться несвежий запах. Такое дерево приобретать не стоит.

Перед проверкой на свежесть рекомендуется попросить продавца распаковать елку, снять с нее сетку. Затем дерево нужно отряхнуть и постучать об землю. Оно может немного осыпаться — это нестрашно. Также следует проверить качество веток: после проведения по ним рукой не должно оставаться иголок. Ветки должны хорошо гнуться, не ломаться и пахнуть свежо.

Также важно заранее определиться с размером елки и помнить, что ели осыпаются, в отличие от сосен и пихт.

Ранее россиянам рассказали, что живую ель после покупки нельзя вернуть продавцу. Это возможно только в случае обнаружения явных дефектов у дерева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали причины резкой смены риторики Зеленского

    Обнародован список льгот для российских военных

    Рэпер Макан разместил видео с обучением управлению дронами

    Планирующим украшать квартиру перед Новым годом россиянам дали несколько советов

    Алдонин рассказал о лечении от тяжелой болезни

    Директор стройфирмы из Самары получил два года колонии за сокрытие 66 миллионов рублей

    Кремль решительно осудил «варварский теракт» в Австралии

    Германия запустит производство украинского оружия на своей территории

    В российской многоэтажке рухнул лифт с людьми

    Освобождение делавшего кукол из тел детей россиянина отложили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok