Экономика
15:38, 15 декабря 2025Экономика

Россиянам рассказали о возможности вернуть новогоднюю елку после покупки

Эксперт Шапкин: Россияне могут вернуть новогоднюю елку продавцу после покупки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Valeria_aksakova / Freepik

Россияне имеют право вернуть новогоднюю елку продавцу после покупки. О такой возможности рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, его слова передает RT.

Однако без проблем это получится сделать только в случае с искусственной елкой, уточнил эксперт. Такие товары подлежат возврату в течение двух недель. «Могут быть какие-то претензии по упаковке, но, по сути, Закон о защите прав потребителей не ограничивает такую возможность», — пояснил Шапкин.

Живые растения, в том числе ели в горшках, включены в перечень товаров, которые не подлежат возврату и обмену. Отдать их обратно продавцу можно лишь в случае обнаружения явных дефектов, которые были изначально.

«Можно потребовать либо замены, либо соразмерного уменьшения цены и возврата денежных средств, если выяснилось, что растение оказалось нежизнеспособным», — подчеркнул Шапкин.

Ранее россиян предупредили, что живые новогодние елки могут быть опасны для домашних животных.

