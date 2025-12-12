Россиян предупредили об опасности елок

Ветеринар Руденко: Живые ели в доме несут опасность для домашних животных

Натуральные елки в доме могут быть опасны для домашних животных. Об этом россиян предупредил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, кошки и собаки могут съесть елочные иголки. Острые части дерева, попавшие внутрь, угрожают повредить слизистую оболочку пищевода или кишечника и вызвать непроходимость кишечника, что негативно отразится на здоровье питомца.

Помимо этого, в хвое содержатся природные смолы и эфирные масла, которые могут привести к токсической реакции при попадании в организм животных. Это может обернуться различными проблемами, от раздражения желудка до расстройства дыхания или аллергии.

«Отдельную опасность представляет вода, в которую помещена живая елка: в ней могут скапливаться бактерии, смолы и удобрения, используемые для сохранения свежести дерева. Питомцы нередко пытаются ее пить, что может привести к отравлению», — добавил Руденко. Он подчеркнул, что для предотвращения проблем важно не подпускать питомца к елке, своевременно убирать осыпавшуюся хвою, а также надежно зафиксировать елку.

