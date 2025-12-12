Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:01, 12 декабря 2025Экономика

Россиян предупредили об опасности елок

Ветеринар Руденко: Живые ели в доме несут опасность для домашних животных
Александра Качан (Редактор)

Фото: Pickless / Shutterstock / Fotodom

Натуральные елки в доме могут быть опасны для домашних животных. Об этом россиян предупредил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, кошки и собаки могут съесть елочные иголки. Острые части дерева, попавшие внутрь, угрожают повредить слизистую оболочку пищевода или кишечника и вызвать непроходимость кишечника, что негативно отразится на здоровье питомца.

Помимо этого, в хвое содержатся природные смолы и эфирные масла, которые могут привести к токсической реакции при попадании в организм животных. Это может обернуться различными проблемами, от раздражения желудка до расстройства дыхания или аллергии.

«Отдельную опасность представляет вода, в которую помещена живая елка: в ней могут скапливаться бактерии, смолы и удобрения, используемые для сохранения свежести дерева. Питомцы нередко пытаются ее пить, что может привести к отравлению», — добавил Руденко. Он подчеркнул, что для предотвращения проблем важно не подпускать питомца к елке, своевременно убирать осыпавшуюся хвою, а также надежно зафиксировать елку.

Ранее владельцам животных назвали самые опасные новогодние украшения. В топ вошли дождик и мишура.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на обязательное условие Киева для прекращения конфликта

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Образ 13-летней дочери Бейонсе на новых фото оценили фразой «синдром загнанного ребенка»

    Оценены шансы Сафонова не пропустить в третьем матче за ПСЖ подряд

    Военкоры показали технику НАТО ВСУ для контратаки на Купянск

    Подольская рассказала о ремонте в новом доме

    Перечислены способы сэкономить при сборке игрового компьютера

    Россиянка описала брак с турком фразой «наша любовь — это борьба»

    Бойцы СВО рассказали о новом способе сбивать летящие на российские города беспилотники ВСУ

    Пенсионерка попалась с оружием на круизном лайнере и провела пять дней в тюрьме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok