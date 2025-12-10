Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:12, 10 декабря 2025Экономика

Владельцев животных предупредили о самых опасных новогодних украшениях

Профессор Руденко: Новогодняя мишура в квартире опасна для домашних животных
Александра Качан (Редактор)

Фото: Pixabay

Некоторые новогодние украшения в квартире могут быть опасны для домашних животных. Об этом россиян предупредил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко в беседе с «Газетой.Ru».

По слова эксперта, одной из самых серьезных угроз являются мишура и дождик. «При проглатывании длинные нити могут вызвать кишечную непроходимость или перфорацию кишечника. Такие состояния требуют только хирургического вмешательства, а промедление опасно для жизни питомца», — объяснил Руденко.

Легко бьющиеся стеклянные игрушки также могут быть опасны. При случайном проглатывании острых осколков животное рискует повредить внутренности. Осторожность стоит соблюдать и с электрическими гирляндами — если питомец начнет грызть провода, его может поразить током. Это приводит к ожогам ротовой полости, а также серьезным нарушениям работы сердца и дыхания.

Для снижения рисков Руденко посоветовал размещать украшения в труднодоступных для животных местах, не вешать стеклянные игрушки, приобрести защитные короба для проводов и всегда быстро убирать упавшие украшения. Если животное проглотило фрагмент мишуры или игрушки, будет наблюдаться рвота, вялость, боль или отказ от еды — в таком случае необходимо срочно обратиться к ветеринару.

Ранее ветеринар Максим Немилостив предупредил, что кости и лакомства для животных, которые питомец может проглотить целиком, могут быть опасны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности боев с ВСУ в российском приграничье

    13-я пенсия оказалась невозможна

    В США усомнились в подходе Трампа к украинскому урегулированию

    Постоялица мотеля решила отомстить сотрудникам за выселение и обвинила их в изнасиловании

    Раскрыта судьба желавшего разбомбить Белгород россиянина

    Трамп пообещал остановить конфликт двух стран с помощью звонка

    На российского школьника рухнуло фортепиано

    Переговоры США и Европы по Украине описали одним словом

    Российский боец назвал неочевидную выгоду от взятия Красноармейска под контроль

    Страна — партнер БРИКС резко увеличила экспорт кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok