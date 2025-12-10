Владельцев животных предупредили о самых опасных новогодних украшениях

Профессор Руденко: Новогодняя мишура в квартире опасна для домашних животных

Некоторые новогодние украшения в квартире могут быть опасны для домашних животных. Об этом россиян предупредил доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко в беседе с «Газетой.Ru».

По слова эксперта, одной из самых серьезных угроз являются мишура и дождик. «При проглатывании длинные нити могут вызвать кишечную непроходимость или перфорацию кишечника. Такие состояния требуют только хирургического вмешательства, а промедление опасно для жизни питомца», — объяснил Руденко.

Легко бьющиеся стеклянные игрушки также могут быть опасны. При случайном проглатывании острых осколков животное рискует повредить внутренности. Осторожность стоит соблюдать и с электрическими гирляндами — если питомец начнет грызть провода, его может поразить током. Это приводит к ожогам ротовой полости, а также серьезным нарушениям работы сердца и дыхания.

Для снижения рисков Руденко посоветовал размещать украшения в труднодоступных для животных местах, не вешать стеклянные игрушки, приобрести защитные короба для проводов и всегда быстро убирать упавшие украшения. Если животное проглотило фрагмент мишуры или игрушки, будет наблюдаться рвота, вялость, боль или отказ от еды — в таком случае необходимо срочно обратиться к ветеринару.

Ранее ветеринар Максим Немилостив предупредил, что кости и лакомства для животных, которые питомец может проглотить целиком, могут быть опасны.