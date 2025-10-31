Владельцев животных предупредили об опасности ряда предметов

Ветеринар Немилостив: Кости и нитки в квартире опасны для животных

В квартирах россиян есть ряд бытовых предметов, которые угрожают здоровью домашних питомцев. О главных опасностях рассказал ветеринарный врач, владелец ветеринарного хирургического центра ZooLand Максим Немилостив в беседе с порталом «Орен».

По словам эксперта, большую роль играет сезон. В Новый год животные чаще всего глотают мишуру и другие элементы декора, а в майские праздники — кости от шашлыка и прочих блюд. Однако есть предметы, которые представляют опасность на протяжении всего года.

На первом месте находятся кости и лакомства, которые питомец глотает целиком. Для кошек особенно опасны нитки с иголками или без, которые животное не может выплюнуть из-за шершавого языка. К этой же категории ветеринар отнес человеческие волосы и собственную шерсть питомца. Животные также нередко поедают игрушки, в том числе небольшие мячики для собак, и пищевые обертки, которые можно достать из мусорного ведра. Опасны и мелкие предметы — кошки часто глотают кнопки и скрепки.

