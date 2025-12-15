Реклама

Экономика
02:02, 15 декабря 2025Экономика

Россиянам назвали возможный размер новой семейной выплаты

Буцкая: Новая семейная выплата составит ₽70-100 тыс.
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Новая семейная налоговая выплата, которую введут в 2026 году, в среднем составит 70-100 тысяч рублей в год. Возможный размер льготы назвала депутат Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с ТАСС.

«Размер такой выплаты, конечно, зависит от зарплаты, поскольку это будет возврат части уплаченных налогов. Сумма будет достаточно большой, поскольку она будет приходить не каждый месяц частями, а один раз в году. Мы рассчитывали, что она может быть плюс-минус 70-100 тысяч рублей. У кого-то даже и больше», — рассказала Буцкая.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 2026 года налоговые вычеты по недвижимости начнут распространяться на семьи с тремя детьми до 18 лет либо 23 лет при условии, если ребенок учится очно.

