14:35, 15 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам рассказали о самой короткой рабочей неделе года

Сенатор Косихина: Самая короткая рабочая неделя продлится с 29 по 30 декабря
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Самая короткая рабочая неделя для россиян в 2025 году продлится с 29 по 30 декабря, после нее начнутся 12-дневные праздники. Подробности о зарплатах и выходных этого периода «Ленте.ру» рассказала члена комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина.

«Россиян ожидает самая сокращенная рабочая неделя в 2025 году. Она продлится с 29 по 30 декабря, после которой начнутся новогодние праздники», — сказала сенатор.

Она напомнила, что согласно проекту производственного календаря на 2026 год, отдых продлится 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно. Первый рабочий день в 2026 году выпадает на 12 января. Окладная часть зарплаты не уменьшится — работники получат ежемесячный оклад в полном объеме, отметила она.

«Хочу подчеркнуть, что новогодние праздники затрагивают работников, которые трудятся по нормированному графику с пятидневной или шестидневной рабочей неделей», — добавила Косихина.

Ранее результаты опроса «Ленты.ру» показали, что подавляющее большинство россиян признались в отсутствии новогоднего настроения. На вопрос, есть ли у вас новогоднее настроение, большинство участников опроса — 84 процента — ответили отрицательно. Только 16 процентов опрошенных читателей «Ленты.ру» ощущают праздничную атмосферу.

