07:27, 15 декабря 2025Из жизниЭксклюзив

Подавляющее большинство россиян признались в отсутствии новогоднего настроения

Юлия Юткина
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Подавляющее большинство россиян признались в отсутствии новогоднего настроения. Это следует из опроса читателей «Ленты.ру», в котором приняли участие более 16 тысяч человек.

На вопрос, есть ли у вас новогоднее настроение, большинство участников опроса — 84 процента — ответили отрицательно. Только 14 процентов опрошенных читателей «Ленты.ру» ощущают праздничную атмосферу.

Опрос проводился с 8 по 14 декабря 2025 года. Участие в нем приняли 16460 человек.

Ранее стало известно, что пятая часть экономически активных россиян планирует работать в предстоящие новогодние праздники. Большинство из них — представители молодого поколения.

