Названа доля планирующих работать в новогодние праздники россиян

Superjob: Каждый пятый россиянин планирует работать в новогодние праздники

Пятая часть экономически активных россиян планирует работать в предстоящие новогодние праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками SuperJob.

В исследовании приняли участие в общей сложности 1,6 тысячи граждан, представляющих различные возрастные категории. По его итогам выяснилось, что у 21 процента респондентов фактически не будет длинных новогодних каникул. В начале января они будут трудиться по графику.

При этом мужчины чаще женщин сообщали, что будут работать в начале января. Среди представителей сильного пола показатель составил 25 процентов, слабого — 18 процентов. Россиянки, как показали результаты исследования, чаще планируют остаться дома — 36 против 28 процентов у мужчин.

Больше тех, кто планирует выходить на работу в новогодние праздники, эксперты зафиксировали среди представителей молодого поколения. В возрастной категории до 35 лет соответствующая доля составила 24 процента.

Ранее член комиссии Общественной палаты России Евгений Машаров напомнил гражданам о важной особенности оплаты труда в праздничные дни. В такие периоды, отметил он, оплата работы происходит не менее чем в двойном размере. Это касается сдельщиков, которые трудятся по дневным или часовым ставкам, резюмировал эксперт.