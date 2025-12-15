РИА Новости: Российский десантник Грант в одиночку взял опорный пункт ВСУ

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России с позывным Грант в одиночку взял опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил его сослуживец с позывным Филин, передает РИА Новости.

Уточняется, что Грант является десантником 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ. Взять украинский опорный пункт он должен был с еще одним бойцом, однако тот получил ранение.

«[Грант] смог продвинуться, пострелять, закидать гранатами противника и захватить опорный пункт. (…) Три-четыре человека ему противостояли. Точно все были удивлены, что такой молодой парнишка смог такое сделать», — рассказал Филин.

Ранее стало известно, что боец ВС России уничтожил украинский танк. Для этого он применил гранатомет.