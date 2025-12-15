Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:54, 15 декабря 2025Бывший СССР

Российский десантник в одиночку взял опорный пункт ВСУ

РИА Новости: Российский десантник Грант в одиночку взял опорный пункт ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России с позывным Грант в одиночку взял опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил его сослуживец с позывным Филин, передает РИА Новости.

Уточняется, что Грант является десантником 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ. Взять украинский опорный пункт он должен был с еще одним бойцом, однако тот получил ранение.

«[Грант] смог продвинуться, пострелять, закидать гранатами противника и захватить опорный пункт. (…) Три-четыре человека ему противостояли. Точно все были удивлены, что такой молодой парнишка смог такое сделать», — рассказал Филин.

Ранее стало известно, что боец ВС России уничтожил украинский танк. Для этого он применил гранатомет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не лучший состав для переговоров». Зеленский встретился с представителями США в Берлине. Что обсуждалось?

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Финансист назвал комфортный для россиян курс доллара

    Собянин сообщил о продолжающихся попытках ВСУ атаковать Москву

    Дочь популярной телеведущей обнажила грудь перед камерой

    В США заявили о способности «Темного орла» ударить по Москве

    В российском общежитии студенты устроили кровавую драку

    Россиянам назвали самые бюджетные горнолыжные курорты страны

    Стало известно о жизни Асада в доме на Рублевке по соседству с Януковичем

    Мужчина скрыл жену и детей от любовницы и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok