Боец ВС России уничтожил украинский танк из гранатомета

Сержант мотострелкового подразделения ВС РФ Андрей Лацвик уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался атаковать российские позиции, из гранатомета. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.
В этот момент военнослужащий находился на одном из тактических направлений в зоне специальной военной операции (СВО), ему поручили наносить огневое поражение обнаруженным объектам ВСУ. Так, он заметил украинский танк, который двигался в сторону позиций РФ.
«Сержант Андрей Лацвик нанес огневое поражение по выявленной цели, уничтожив танк и экипаж противника», — сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее стало известно, что барражирующие боеприпасы российского ударно-разведывательного комплекса «Ланцет» уничтожили более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков производства стран НАТО. Стоимость разбитой техники оценивается в 4-12 миллиардов долларов.