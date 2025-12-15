Реклама

00:57, 15 декабря 2025Россия

Боец ВС России уничтожил украинский танк из гранатомета

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Сержант мотострелкового подразделения ВС РФ Андрей Лацвик уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался атаковать российские позиции, из гранатомета. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

В этот момент военнослужащий находился на одном из тактических направлений в зоне специальной военной операции (СВО), ему поручили наносить огневое поражение обнаруженным объектам ВСУ. Так, он заметил украинский танк, который двигался в сторону позиций РФ.

«Сержант Андрей Лацвик нанес огневое поражение по выявленной цели, уничтожив танк и экипаж противника», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что барражирующие боеприпасы российского ударно-разведывательного комплекса «Ланцет» уничтожили более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков производства стран НАТО. Стоимость разбитой техники оценивается в 4-12 миллиардов долларов.

