Российский «Ланцет» уничтожил более 500 танков ВСУ

ZALA: Российские комплексы «Ланцет» уничтожили более 500 танков ВСУ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Барражирующие боеприпасы российского ударно-разведывательного комплекса «Ланцет» уничтожили более 500 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на компанию ZALA сообщает ТАСС.

В вышеуказанное число входят свыше 60 танков производства стран НАТО — Abrams (США), Leopard 2 (Германия) и Challenger 2 (Великобритания).

Также комплексы уничтожили другую украинскую технику западного производства — 260 буксируемых гаубиц М777 (США), свыше 100 самоходных гаубиц M109 (США) и более 60 самоходных артиллерийских установок Krab (Польша), а также множество боевых машин пехоты Bradley (США) и реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

В ZALA приводят мнение экспертов, согласно которым стоимость уничтоженной Ланцетами техники оценивается в 4-12 миллиардов долларов.

Ранее компания в Telegram сообщила, что Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции четыре тысячи раз применили одноразовые разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты «Ланцет».

Также в ноябре ZALA заявила, что представит на выставке Dubai Airshow 2025 в ОАЭ обновленную версию разведывательно-ударного комплекса «Ланцет-Э».

